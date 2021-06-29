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المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=999034
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن هطول أمطاراً رعدية ، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ مدى الرؤية .
ويشمل التنبيه الذي يستمر – بمشيئة الله – إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

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