أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزّيان فضيلة الشيخ مطاعن شيبة بوفاة زوجته

المناطق - فضه عطيف

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، خالص تعازيهما ومواساتهما إلى فضيلة الشيخ مطاعن بن شامي شيبة في وفاة زوجته – رحمها الله – إثر معاناتها مع المرض.

وسأل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، الله عزّ وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها وأفراد أسرتها الصبر والسلوان.

فيما أعرب فضيلة الشيخ مطاعن شيبة وكافة افراد أسرة الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على تعازيهما ومواساتهما لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموهما وأن لا يريهما أَي مكروه.