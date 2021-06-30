التزام 50% من المنشآت بالشرقية لقرار منع العمل تحت الشمس

المناطق - الدمام

بتوجيهات ومتابعة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتزامناً مع تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 مساء ، والذي بدأ حيز التطبيق من تاريخ 15 يونيو 2021 وينتهي في تاريخ 15 سبتمبر 2021،

قامت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمنطقة الشرقية جولاتها الرقابية للوقوف على المنشآت التي تمكن عمالتها من العمل خلال الأوقات المحظورة.

و نتج هن هذه الجولات زيارة مايزيد عن 1076 منشأة و ضبط مخالفين للقرار الوزاري رقم 3337 بتاريخ 15/07/1435هـ وعددهم 483 مخالف .

أشار مدير عام الفرع بالمنطقة الشرقية الاستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل بأن جهود الفرق الرقابية لمتابعة تطبيق القرار تأتي بالإضافة إلى متابعة وضبط سوق العمل ومباشرة البلاغات من المواطنين و المواطنات عبر تطبيق معاً للرصد .