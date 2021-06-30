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60 طالب وطالبة يثرون مهاراتهم في ” شغف ” بـ 4 فروع احترافية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

60 طالب وطالبة يثرون مهاراتهم في ” شغف ” بـ 4 فروع احترافية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

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60 طالب وطالبة يثرون مهاراتهم في ” شغف ” بـ 4 فروع احترافية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

60 طالب وطالبة يثرون مهاراتهم في ” شغف ” بـ 4 فروع احترافية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
http://almnatiq.net/?p=999049
الدمام – فتحية عبدالله

زار معالي رئيس جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش أمس معسكر ” شغف ” الصيفي لطلبة الثانوية الذي تنظمه الجامعة من خلال مركز التعليم المستمر أحد المراكز التابعة لمعهد الدراسات الاستشارية والخدمات بحضور عميد المعهد الأستاذ الدكتور عبد الكريم الهويش ومديرة مركز التعليم المستمر في الجامعة الدكتورة نورة العمري.

ونوه الدكتور الربيش بان برنامج “شغف” متميز للجامعة وللطلاب والطالبات كمستفيدين من البرنامج وهو حافل بالأنشطة والفعاليات وزاخر بالمعلومات التي يستفيد منها الطالب وأن الاهداف التي وضعت للمعسكر واضحة جدا يمكن تحقيقها وقياسها ويمكن تتبع أثرها في الطلاب.

وأضاف بان الطلبة يخوضون تجربه مغايرة بعيدا عن أُسَرِهم لمدة اسبوعين ويتفرغون للمعسكر مبتعدين عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترات محدودة يبذلون فيها الكثير من الجهد لبناء شخصية الطالب واكسابه وتمكينه لمجموعة من القيم التي تنعكس إيجابيا على مستقبله وتهيئته للحياة الجامعية مستقبلاً ، واعتماده على نفسه والقدرة على التعامل مع الاخرين وإدارة وقته وهذه أمور هامة في حياة الطالب ، وبين الدكتور الربيش بان الجامعة بذلت جهدا في اعداد البرنامج من الجانب اللوجستي من حيث الإقامة وتوفير الوجبات الغذائية ووسائل النقل وكذلك ما يخص الراحة في السكن الجامعي و استعانت بمدربين من خارج الجامعة تم اختيارهم بعناية بحيث تضمن ان الطالب يحصل على افضل فرصة ممكنه لاكتساب المهارات والقيم متمنياً التوفيق للجميع .

من جانبه ذكر الدكتور عبد الكريم الهويش بان زيارة معالي رئيس الجامعة جاءت لتدعم البرنامج وتحفز الطلاب على مزيدًا من الإبداع والتميز نحو آفاق وتطلعات جديدة في رحاب العلم حيث تجول الدكتور الربيش على الفصول الدراسية والتقى بالطلاب مما كان له ابلغ الأثر في نفوسهم بأن تكون هذه الرحلة العلمية أحد المحطات العامة في حياة المشاركين بهدف شغل أوقات الطلاب بما يحقق الفائدة والمتعة ويعرفهم على الجو التعليمي والأكاديمي في الجامعة.

وأوضح عميد الدراسات الاستشارية والخدمات بالجامعة الاستاذ الدكتور عبدالكريم الهويش أنه بلغ عدد الملتحقين بالبرنامج هو 60 طالب وطالبة مطبقين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا والبرنامج هو تدريبي تثقيفي ترفيهي يتيح الفرصة لطلاب الثانوية لتجربة الحياة الجامعية ، وهي احدى الأفكار الجديدة للجامعة والتي تحظى بدعم و تحفيز معالي رئيس الجامعة ، منوها الى أن البرنامج يقوم عليه نخبة من المختصين خلال 3 أشهر مضت ، وركز على الجوانب التعليمية والابتكارية والاجتماعية ويقام البرنامج على مدى أسبوعين كمعسكر احترافي يتضمن 4 فروع أساسية هي الفرع الالكتروني والتقني في مجال حماية المواقع من الاختراقات وبرمجة الشبكات والذكاء الاصطناعي والتسويق الالكتروني ، والفرع المهاري ويتضمن اكتشاف الميول المهنية والمهارات القيمية وتعليم اللغات ، وفرع التصميم والفنون : ويتضمن فعاليات متنوعة وبرنامج قيمي وعروض مسرحية ، بالإضافة فرع الترفيه والتخييم : ويتضمن مخيم بري ورحلة بحرية وزيارات مشوقة .

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