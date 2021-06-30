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تحت مسمى القطاعين الجنوبي والغربي

عسير ونجران وجازان والباحة ومحافظات مكة المكرمة تحت مظلة شركة المياه الوطنية

عسير ونجران وجازان والباحة ومحافظات مكة المكرمة تحت مظلة شركة المياه الوطنية
http://almnatiq.net/?p=999052
المناطق - الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية ضمها محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة للقطاع الغربي، إضافة إلى دمج مناطق عسير وجازان ونجران والباحة تحت مسمى القطاع الجنوبي لتصبح تحت مظلتها من مطلع يوليو 2021.

ويأتي هذا الدمج ضمن برنامج شركة المياه الوطنية الاستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية على مستوى المملكة في 6 قطاعات، الذي أكمل نحو80 في المائة من المشروع، وسينتهي في نوفمبر من العام الحالي، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة قطاع المياه، وسننتهي منه قبل نهاية العام الجاري.
ويستهدف برنامج دمج القطاعات توفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة التشغيل والأداء إداريًا وفنيًا وتقنيًا، وذلك من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والاجراءات لتحقيق التوزان في مستويات تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية.
وبيّنت الشركة أن مشروع دمج القطاعات هو أولى الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وسد الفجوات الفنية، وتوطين التقنية والخبرات الفنية، من خلال عقود إدارة التشغيل والصيانة مع تحالفات محلية وعالمية، وصولاً إلى أبرام اتفاقيات الامتياز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030.

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