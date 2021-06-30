احدث الأخبار

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
منطقة مكة المكرمة
 مزادات عقارية يقيمها «إنفاذ» في الرياض ومكة وخميس مشيط
الاقتصاد
 أمانة القصيم تنهي تنظيف (1000) موقع داخل أحياء مدينة بريدة
منطقة القصيم
 مصرف الراجحي يعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021م
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بإيداع مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
الاقتصاد
 فرع الشؤون الإسلامية بالجوف ينفذ 1597 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد
منطقة الجوف
 أمير تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة تبوك
 القتل حداً بداعشي خرج على ولي الأمر وقتل رجل أمن في تبوك
محليات
 عسير ونجران وجازان والباحة ومحافظات مكة المكرمة تحت مظلة شركة المياه الوطنية
أبرز المواد
 60 طالب وطالبة يثرون مهاراتهم في ” شغف ” بـ 4 فروع احترافية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 التزام 50% من المنشآت بالشرقية لقرار منع العمل تحت الشمس
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزّيان فضيلة الشيخ مطاعن شيبة بوفاة زوجته
منطقة جازان
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

منطقة مكة المكرمة
مزادات عقارية يقيمها «إنفاذ» في الرياض ومكة وخميس مشيط

مزادات عقارية يقيمها «إنفاذ» في الرياض ومكة وخميس مشيط

الاقتصاد
أمانة القصيم تنهي تنظيف (1000) موقع داخل أحياء مدينة بريدة

أمانة القصيم تنهي تنظيف (1000) موقع داخل أحياء مدينة بريدة

منطقة القصيم
مصرف الراجحي يعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021م

مصرف الراجحي يعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021م

أبرز المواد

القتل حداً بداعشي خرج على ولي الأمر وقتل رجل أمن في تبوك

القتل حداً بداعشي خرج على ولي الأمر وقتل رجل أمن في تبوك
http://almnatiq.net/?p=999055

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في مدينة تبوك، وفيما يلي نصه:
قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).
أقدم / هايل بن زعل بن محمد العطوي – سعودي الجنسية – على الخروج على ولي الأمر وقتل رجل الأمن / عبدالله بن ناصر الرشيدي استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين , والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره , واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم , وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي , وتعاطي المواد المخدرة.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم ، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ، ولأن ما قام به الجاني يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض , فقد تم الحُكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله ، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني / هايل بن زعل بن محمد العطوي ,اليوم الأربعاء 20/11/1442هـ بتبوك بمنطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم , وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها , وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

روابط ذات صلة

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بإيداع مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بإيداع مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
أمير تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة
عسير ونجران وجازان والباحة ومحافظات مكة المكرمة تحت مظلة شركة المياه الوطنية

عسير ونجران وجازان والباحة ومحافظات مكة المكرمة تحت مظلة شركة المياه الوطنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*