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فرع الشؤون الإسلامية بالجوف ينفذ 1597 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد

فرع الشؤون الإسلامية بالجوف ينفذ 1597 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد
http://almnatiq.net/?p=999061
المناطق - واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأيام السبعة الماضية 1597 جولة ميدانية على المساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة, للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح مدير الفرع محمد الدخيل أن الجولات أسفرت عن ضبط 69 مخالفة شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكداً استمرار متابعة الجوامع والمصلين للحفاظ على صحة الجميع.

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