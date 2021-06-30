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المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بإيداع مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بإيداع مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
http://almnatiq.net/?p=999063
المناطق - واس

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بإيداع مستحقات الدفعة الثالثة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 43.518.206 ريالات، وذلك لعدد 127 مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم بلغ 183.886.657 ريالاً لعدد 596 مزارعاً وبكمية 142.693 طناً.
يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وبلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 300.830 طنًا لعدد 1300 مزارع، حاثة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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