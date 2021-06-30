مصرف الراجحي يعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021م

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أعلن مجلس إدارة مصرف الراجحي توزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن النصف الأول من العام 2021م، بواقع 1.4 ريال لكل سهم.

وأوضح المصرف أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 3,500 مليون ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح 2.5 مليار سهم، وبنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 14%.

وأفاد المصرف أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 1442/11/26هـ الموافق 2021/7/6م والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، مبيناً أن تاريخ التوزيع 1442/12/4م الموافق 2021/7/14م .