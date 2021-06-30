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أمانة القصيم تنهي تنظيف (1000) موقع داخل أحياء مدينة بريدة

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ضمن أعمالها لمكافحة الحيوانات الضالة

أمانة القصيم تنهي تنظيف (1000) موقع داخل أحياء مدينة بريدة

أمانة القصيم تنهي تنظيف (1000) موقع داخل أحياء مدينة بريدة
http://almnatiq.net/?p=999070
المناطق - بريدة

أنهت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للنظافة تنظيف (1000) موقع داخل مدينة بريدة مستخدم لرمي بقايا الأطعمة في الأراضي الفضاء داخل أحياء مدينة بريدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن أعمال الأمانة لمكافحة الحيوانات الضالة في كافة أحياء المدينة للمحافظة على سلامة الجميع ، مع التركيز على الأحياء القريبة من المزارع والأحياء الواقعة على أطراف النطاق العمراني لمدينة بريدة.

ودعت أمانة منطقة القصيم كافة سكان المدينة إلى أهمية التعاون مع جهود الأمانة بهذا الاتجاه ، وذلك بعدم رمي بقايا الأطعمة في الأراضي الفضاء كون هذا السلوك يعد واحد من أهم عناصر جذب الحيوانات الضالة داخل الأحياء السكنية ، وأن الإجراء السليم للتعامل مع بقايا الأطعمة يتم بوضعها في حاويات بقايا الأطعمة المخصصة لهذا الشأن والمميزة باللون الأخضر والتي يتم رفعها بشكل يومي عبر سيارات خاصة والتعامل معها بشكل مستقل عن النفايات المنزلية إحتراماً للنعمة وبطريقة آمنة للبيئة.

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