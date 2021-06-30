احدث الأخبار

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
منطقة مكة المكرمة
 مزادات عقارية يقيمها «إنفاذ» في الرياض ومكة وخميس مشيط
الاقتصاد
 أمانة القصيم تنهي تنظيف (1000) موقع داخل أحياء مدينة بريدة
منطقة القصيم
 مصرف الراجحي يعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021م
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بإيداع مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
الاقتصاد
 فرع الشؤون الإسلامية بالجوف ينفذ 1597 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد
منطقة الجوف
 أمير تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة تبوك
 القتل حداً بداعشي خرج على ولي الأمر وقتل رجل أمن في تبوك
محليات
 عسير ونجران وجازان والباحة ومحافظات مكة المكرمة تحت مظلة شركة المياه الوطنية
أبرز المواد
 60 طالب وطالبة يثرون مهاراتهم في ” شغف ” بـ 4 فروع احترافية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 التزام 50% من المنشآت بالشرقية لقرار منع العمل تحت الشمس
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزّيان فضيلة الشيخ مطاعن شيبة بوفاة زوجته
منطقة جازان
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

منطقة مكة المكرمة
مزادات عقارية يقيمها «إنفاذ» في الرياض ومكة وخميس مشيط

مزادات عقارية يقيمها «إنفاذ» في الرياض ومكة وخميس مشيط

الاقتصاد
أمانة القصيم تنهي تنظيف (1000) موقع داخل أحياء مدينة بريدة

أمانة القصيم تنهي تنظيف (1000) موقع داخل أحياء مدينة بريدة

منطقة القصيم
مصرف الراجحي يعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021م

مصرف الراجحي يعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021م

أبرز المواد

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
http://almnatiq.net/?p=999077
المناطق - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تم ضبط 23 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

مزادات عقارية يقيمها «إنفاذ» في الرياض ومكة وخميس مشيط

مزادات عقارية يقيمها «إنفاذ» في الرياض ومكة وخميس مشيط
مركز لقاحات كورونا الخاص بجامعة الطائف يستقبل الفئة العمرية من 12 – 18 سنة

مركز لقاحات كورونا الخاص بجامعة الطائف يستقبل الفئة العمرية من 12 – 18 سنة
السديس يدشن مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية بمعهدي الحرمين الشريفين وكليتيهما

السديس يدشن مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية بمعهدي الحرمين الشريفين وكليتيهما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*