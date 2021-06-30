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“تعليم القصيم” تواصل استقبال المقررات الدراسية

“تعليم القصيم” تواصل استقبال المقررات الدراسية
http://almnatiq.net/?p=999087
المناطق / بريدة

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بإدارتي “المستودعات المركزية” و”التجهيزات المدرسية” استقبال دفعات الكتب المدرسية لكافة المراحل الدراسية، وتعمل على فرزها وتجهيزها لعمليات الترحيل لجميع المدارس بقطاعي البنين والبنات بمكاتب التعليم، مع الأخذ بالاحترازات الوقائية، ويأتي ذلك ضمن الخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التعليم؛ بترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم، وإعداد خطة مرحلية للتحول إلى المناهج الرقمية، بدءاً من العام المقبل 1443هـ.
وأوضح مدير المستودعات المركزية، في تعليم القصيم، أحمد الرجيعي، أن الإدارة العامة سخرت كافة إمكانياتها لانطلاقة جادة ومتميزة للعام الدراسي الجديد؛ تحقيقًا لتطلعات وأهداف وزارة التعليم، بمتابعة مستمرة من مدير عام التعليم بالقصيم محمد الفريح والقيادات التعليمية، مشيرًا إلى أنه قد تم تشكيل فريق عمل لاستلام الكتب المدرسية حين وصولها للمستودعات المركزية، والعمل على فرزها وتوزيعها على جميع مدارس البنين والبنات، في مراحل التعليم الثلاث، وفق ضوابط وخطة معدة ومجدولة زمنيًا بالتنسيق مع مكاتب التعليم؛ لضمان وصول الكتب المدرسية لكافة المدارس قبل بدء العام الدراسي، تمهيدًا لتوزيعها على الطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي.
تجدر الإشارة إلى أن تعليم القصيم عملت على تنفيذ العديد من الخطط لتجهيز البيئة المدرسية، استعدادًا للعام الدراسي المقبل، من خلال تكليف الإدارات المعنية، بإنجاز مهامها في التجهيز المدرسي، والتشغيل والصيانة، والتشكيلات الإشرافية والمدرسية، وجميع أطراف العملية التعليمية.

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