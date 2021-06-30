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للمرة الأولى.. ودائع البنوك السعودية تتخطى تريليوني ريال
http://almnatiq.net/?p=999090
المناطق - الرياض

اخترقت الودائع في البنوك السعودية حاجز التريليوني ريال للمرة الأولى في مايو الماضي، وفق آخر البيانات الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي “ساما”.

وأظهرت بيانات “ساما” نمو الودائع بنسبة 7.5% على أساس سنوي، ومن ضمنها 1.3 تريليون ريال من الودائع تحت الطلب، أي ما يعادل 66% من قاعدة الودائع.

وأشار المركزي السعودي إلى ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.904 تريليونات ريال، فيما ارتفعت 1% قياسا على مستويات أبريل الماضي، وأفاد بأن نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت إلى 95% على مستوى القطاع.

ووصلت الموجودات الأجنبية للبنك المركزي السعودي في مايو الماضي إلى نحو 1.690 تريليون ريال، بينما هبطت 5% على أساس سنوي.

1 ريال سعودي=0.27 دولار أمريكي

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