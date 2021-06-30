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وفد منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) يزور البكيرية

وفد منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) يزور البكيرية
http://almnatiq.net/?p=999093
المناطق - محمد المسلم

قام وفد من منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) ممثلًا بالخبير الدولي لمنظمة الفاو الدكتور وركنية إبيبي وداجو وبرفقة المهندس صالح الحودي من إدارة الثروة الحيوانية بفرع القصيم بزيارة لمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة البكيرية ،وكان في استقبلهم مدير المكتب المهندس بدر لافي الحربي وتهدف الزيارة إلى مناقشة انشطة الابحاث الإرشادية بالمحافظة وجمع المعلومات المتعلقة بالابحاث الإرشادية .
بعد ذلك زار الوفد مشروع عبداللطيف جميل الزراعي بمركز الشيحية وحديقة الفراولة والتوت البري بالمحافظة واطلع على الانشطة البحثية لديهم .
وأبدى الوفد الزائر في ختام الزيارة إعجابه بآلية عمل المكتب وطرق التواصل مع المزارعين وسرعة الإنجاز لخدمتهم .

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