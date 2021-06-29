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أمانة نجران ترفع أكثر من 7000 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء خلال أسبوع

أمانة نجران ترفع أكثر من 7000 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=999096
المناطق - واس

رفعت أمانة منطقة نجران 7121 متراً مكعباً من الأنقاض ومخلفات البناء خلال الأسبوع الماضي، ضمن حملتها في رفع الأنقاض مجهولة المصدر ومسح الساحات ورفع السيارات المهملة، وذلك لتحسين المشهد البصري بالمنطقة.
وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس عبود مانع آل نصيب أن الحملات شملت كذلك أعمال الكنس الآلي واليدوي الذي تجاوز 45821 متراً طولياً، وإزالة ما يقارب 4330 متراً مربعاً من الحشائش، إضافةً لغسيل الأرصفة والممرات وتعقيم الحاويات التي تجاوزت 644 حاوية بشكلٍ متزايد حسب الخطط لدى الإدارة العامة للنظافة.
وحذرت الأمانة المخالفين من القيام برمي الأنقاض والمخلفات في الساحات والأحياء السكنية، مؤكدةً على عدم التهاون بحق أي مخالف وسيتم تطبيق العقوبات والغرامات على أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وداخل الاحياء.

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