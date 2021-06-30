أكثر من 13 ألف مستفيد من برامج مشروع “مبادرون2” بجامعة الملك خالد في مرحلته الأولى

تواصل جامعة الملك خالد تقديم برامج مشروع “مبادرون2″، الذي انطلق في بداية شهر رمضان المبارك، برعاية سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مشتملا على العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف منسوبي ومنسوبات الجامعة والطلاب والطالبات وأفراد المجتمع.

وأوضح وكيل جامعة الملك خالد للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف الحديثي أن المرحلة الأولى من البرنامج بدأت من غرة شهر رمضان المبارك حتى 15 من ذي القعدة الجاري شهدت تقديم (34) برنامجًا ما بين مسابقة ودورة تدريبية وندوة ولقاء، لتقدم خدماتها لـ (13825) مستفيدًا ومستفيدة بعدد ساعات بلغ نحو (270) ساعة، مشيدًا بجهود المدربين والمدربات والتفاعل من قبل المستفيدين وتنوع مجالات البرامج وأهميتها.

وقد بلغ عدد البرامج التطوعية في المرحلة الأولى من مشروع “مبادرون 2” (28) برنامجًا مقابل (6) برامج فقط مدفوعة الأجر، حرصًا من جامعة الملك خالد على تحقيق رسالتها في تمكين المسؤولية الاجتماعية في خدمة المجتمع بشكل مستدام، وتماشيًا مع خطتها الإستراتيجية لتحقيق رؤية المملكة 2030.