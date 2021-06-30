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أمير منطقة نجران يعزي بني هميم

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المركز الوطني للأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

المركز الوطني للأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=999100
المناطق - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، والكامل، والعرضيات ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية .
وأوضح المركز أن التنبيه يستمر – بمشيئة الله – إلى الساعة 8 مساءً .
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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