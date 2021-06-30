المركز الوطني للأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

المناطق - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، والكامل، والعرضيات ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية .

وأوضح المركز أن التنبيه يستمر – بمشيئة الله – إلى الساعة 8 مساءً .

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.