أمير منطقة نجران يعزي بني هميم

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قدّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تعازيه للمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، ومدير عام الاتصالات السعودية بنجران سعد بن صالح بني هميم في وفاة عمهما.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

فيما عبر ذوو المتوفى عن شكرهم لسموه على تعازيه ومواساته، سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء ويحفظه من كل مكروه.