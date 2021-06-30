“السعودية للكهرباء”: مشروع المحطة 14 يحصد تقييم 98% في نظام الخمس نجوم للسلامة و97% في الآيزو

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، حصول مشروع محطة التوليد الرابعة عشر على درجة 98% في نظام الخمس نجوم للسلامة، وهو أعلى تقييم لمشروع محطة توليد في تاريخ الشركة حيث كانت أعلى درجة سابقة حصل عليها هي مشروع وعد الشمال بدرجة 92%، كما حصل المشروع على درجة 97% في نظام الآيزو ISO 45001.



ويعتمد قطاع الأمن الصناعي في “السعودية للكهرباء”، بروتوكولاً دقيقاً للتدقيق الداخلي على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية 5 نجوم، وهو معد وفق أعلى المستويات العالمية، ويتضمن مجموعة من الإجراءات المطلوب تحقيقها، منها: القيادة والالتزام والمسؤولية، تحديد وتقييم المخاطر، الكفاءة والتدريب والتوعية، سلامة المنشآت والمرافق، سلامة الآلات والأدوات والمعدات، سلامة التركيبات الكهربائية، التحكم في مخاطر العمل، إدارة مخاطر الحريق، إدارة وقاية المعدات الشخصية، العمل في الأماكن المرتفعة، سلامة الدخول في الأماكن المحصورة، التحكم والمراقبة للمواد الخطرة، السلامة في تصميم وإنشاء واستلام المشاريع، الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، وغيرها.



وعبر الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع المهندس مهدي الدوسري، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن جميع مشاريع الشركة تلتزم إلتزاماً تاماً بمعايير السلامة والصحة المهنية.



يذكر أن هذا الإنجاز يضاف إلى مجموعة الإنجازات التي حققتها قطاعات “السعودية للكهرباء” وإداراتها، والشركات التابعة لها، في مجال السلامة والصحة العامة.