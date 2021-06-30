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مجموعة نصائح من “سعود الطبية” لمرضى القلب لتجنب متاعب الصيف

مجموعة نصائح من “سعود الطبية” لمرضى القلب لتجنب متاعب الصيف
http://almnatiq.net/?p=999116
المناطق - الرياض:

أكدت مدينة الملك سعود الطبية أن مرضى القلب والدورة الدموية من أكثر الفئات تعرضًا لمتاعب الصيف؛ نظرًا لما يسببه ارتفاع حرارة الجو من قلق وتوتر وشعور بعدم الراحة، ما يسهم في عديد من التغيرات الهرمونية والكيماوية والفيزيولوجـية، التي ترغم القلب على زيادة وتيرة ضرباته.

وأضافت المدينة أن ذلك يؤثر بالسلب على الدورة الدموية، وزيادة التعرق؛ الأمر الذي يجعل الجسم يفقد ماءً كثيرًا ومجموعة من المعادن المهمة لعمل العضلة القلبية منها البوتاسيوم والصوديوم.

وأكد استشاري القلب بالمدينة، الدكتور أحمد البشير، أن استمرار التعرض لحرارة الشمس قد يؤدي لإجهاد القلب، والجفاف الذي قد يسبب السكتة الدماغية والرجفان الأذيني، داعيًا مرضى القلب إلى تجنب ممارسة الرياضة أو المشي عندما يكون الجو مشمسًا.

كما نصح البشير هذه الفئة من المرضي بتقليل تناول الكافيين، والبروتينات، والمقـليات، والمآكـل المدهنة والثقيلة، والحلويات، والحرص على تناول طعام سهل الهضم وغني بالفواكه والخضراوات لأنها تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وأكد أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم للحفاظ على صحة القلب، لافتا إلى أن النوم المضطرب أو قلة النوم يؤثر على ضغط الدم، ما قد يكون له آثار ضارة على القلب.

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