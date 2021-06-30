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“العدل”: أعداد المنتمين لقطاع المحاماة ترتفع إلى 18 ألف

“العدل”: أعداد المنتمين لقطاع المحاماة ترتفع إلى 18 ألف
http://almnatiq.net/?p=999119
المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة العدل عن ارتفاع أعداد المنتمين إلى قطاع المحاماة، ليصل لقرابة الـ18 ألف محام من الجنسين.

وبينت أحدث الإحصاءات أن عدد المحامين الممارسين المسجلين لدى الوزارة، بلغ 9541 محاميًا ومحامية، بينهم 1364 محامية، و8177 محاميًا، حتى نهاية شهر شوال من العام الجاري.

وقالت الوزارة إن عدد المتدرّبين المقيدين حاليًا بمكاتب المحاماة، بلغ 8238 متدربًا ومتدربة، بينهم 5150 متدربًا، و3088 متدربة.

ووفرت وزارة العدل من خلال بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز” najiz.sa مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمحامين والمتدربين، منها خدمة “طلب ترخيص محاماة”، و”طلب تجديد ترخيص محاماة”، وخدمة “قيد محام متدرب جديد”، والتي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على “شهادة تعريف للمحامي المتدرب” إلكترونياً.

ومن ضمن الخدمات التي توفرها البوابة كذلك خدمة “انتقال محام متدرب إلى آخر”، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر، والحصول على “شهادة تعريف للمحامي المتدرب” حديثة وإلكترونية، و”خدمة الاستعلام عن المحامين المعتمدين”، من خلال قائمة بالمحامين المصرح لهم بالعمل مصنفة حسب المدينة، وخدمة طلب تحديث بيانات محام، والمتدربين لدى محام.

ويمكن الحصول على خدمة تقييد المحامي المتدرب، بقيام المحامي بتسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية أولاً، ثم يضيف المتدرب لديه من خلال شاشة “المتدربون لدي”، بعد ذلك يقوم المتدرب بتقديم طلبه عبر البوابة الخاصة بالمتدرب، وبعد قبول الطلب يمكن للمتدرب الدخول على أيقونة “تراخيصي” وطباعة شهادة التدريب والاطلاع عليها.

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