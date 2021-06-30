أمير القصيم يدشن مبادرة فريق حماية منتزه الغضا

المناطق - واس:

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم, مبادرة فريق حماية منتزه الغضا في محافظة عنيزة، التي تهدف إلى زيادة الوعي بمفهوم المحافظة على نظافة البيئة ورعاية وتنمية الغطاء النباتي في منطقة القصيم عامة ومحافظة عنيزة خاصة.



وأكد سموه أن الحملات والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز حماية البيئة والتنظيف والتشجير، تأتي في قائمة اهتمامات هذه القيادة الحكيمة، لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية العمل التطوعي وضرورة وضع آلية عمل لفريق هذه المبادرة.



وبيّن سمو أمير القصيم بأن المنطقة شهدت مؤخراً إطلاق مبادرة “أرض القصيم خضراء” والتي شهدت زراعة أكثر من مليون شتلة جرى تفعيلها بالتعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مفهوم الاهتمام بالشجرة لدى النشء من خلال مشاركة الطلاب في مراحل المبادرة، لإعادة ما كانت عليه هذه الأرض قبل عشرات السنين, ومواجهة ما حصل من التعدي على الغطاء النباتي عبر الرعي والاحتطاب.



من جانبه، نوه محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم بما تلقاه المبادرة من دعم ورعاية من سمو أمير منطقة القصيم، مستعرضًا أبرز عناصر المبادرة التي تتكون من مسار خاص بتنظيف المنتزه يقوم عليها المتطوعون، ومسار آخر بتوعية المتطوعين وتثقيفهم من خلال إقامة عدد من ورش العمل الميدانية المتخصصة في مجال البيئة والتطوع، ومسار إعلامي من خلال نشر مواد ومنتجات إعلامية تهدف لنشر الوعي البيئي والمحافظة على البيئة النباتية الصحراوية التي تتميز بها منتزه الغضا.



كما بارك سموه توفيع اتفاقية التعاون بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة وجمعية غضا بمحافظة عنيزة، التي وقعها مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، ونائب رئيس جمعية الغضا بعنيزة عبدالله العبدالجبار، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي والمشاركة في الحملات التوعوية المرتبطة بالبيئة.



حضر التدشين وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ورئيس الغرفة التجارية بعنيزة أمين رابطة التطوع بالأمارة سفيان الربيش، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.