“الجمارك”: إحباط تهريب أكثر من 4.5 مليون حبة كبتاجون مخبأة في إرسالية برتقال

المناطق - مكة المكرمة:

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 4.5 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن كراتين من “البرتقال”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطريقة فنية أسفل كراتين البرتقال.

وأضافت أنه جرى بعد ضبط الممنوعات، إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبلين لها داخل المملكة.

ونوهت الجمارك إلى أن منافذها مهيأة بأحدث التقنيات الأمنية المساعدة في كشف وإحباط محاولات التهريب، وتقف سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة التي تقودها جهات خارجية معادية تستهدف الوطن والمواطنين.