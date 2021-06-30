أمير حائل يرعى حفل تكريم الداعمين للجنة رعاية السجناء في حملة “نتراحم معهم”

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، بالإمارة اليوم ، حفل تكريم رجال وسيدات الأعمال الداعمين والمتبرعين للحملة الوطنية “نتراحم معهم”، التي نفذتها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” برعاية سموه خلال شهر رمضان المبارك.

وسلم الدروع التذكارية وشهادات الشكر لكافة الداعمين والمتبرعين لصالح الحملة، بحضور أمين اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” تركي البطي، ورئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة راضي الشمري.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية الترابط بين أفراد المجتمع من خلال دعم الأعمال الخيرية، مشيداً بما قدمه رجال الأعمال والموسرين وفاعلي الخير من الأهالي بالمنطقة وخارجها من دعم سخي من خلال التبرع لحملة “نتراحم معهم”، لتقوم بدورها على الشكل المطلوب لتحقيق أهدافها.

من جهته، أشاد البطي بالدعم الذي تلقاه اللجنة من سمو أمير منطقة حائل الذي يعد محفزا لرواد العمل الخيري وللجنة للقيام بأعمالها الخيرية للسجناء وأسرهم في حائل.