أمانة الشرقية تغلق 26 منشأة مخالفة في النعيرية

المناطق - واس:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية حملة رقابية على الأنشطة التجارية والصناعية بالمنطقة الصناعية بمحافظة النعيرية نتج عنها إغلاق ٢٦ منشأة مخالفه للاشتراطات البلدية، ورصد 64 مخالفة.



وأوضحت الأمانة أن الحملة تهدف إلى التأكد من ممارسة الورش للأنشطة وفق الأنظمة والاشتراطات البلدية، وتوفر التراخيص النظامية وعدم وجود تجاوزات وتعديات أو استخدام الساحات والطرق العامة، مبينةً أن المخالفات تضمنت انتهاء التراخيص للمنشآت والعمل خارج نطاق المحل ووجود سكن مخالف داخل المنشأة، وتكدس السيارات أمام الورش في الخارج.



من جانب آخر نفذت الأمانة جولات رقابية على مستودعات الأغذية في وسط الدمام، نتج عنها ضبط 19 طنًا من الفواكه الفاسدة في إحدى الثلاجات المبردة المخصصة لحفظ السلع الغذائية، والتي كانت معدة للبيع في الأسواق.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت للتأكد من استيفائها للاشتراطات البلدية والوقائية كافة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر مركز البلاغات “940”.