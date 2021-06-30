” الصحة”: لقاحات كورونا آمنة وفعّالة في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة

المناطق - الرياض:

أكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا آمنة وفعّالة بإذن الله في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة ، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.



وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1486) حالة مؤكدة وتعافي (1055) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12140) حالة منها (1406) حالات حرجة.



وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (487592) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (467633) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (15) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7819) حالة “يرحمهم الله جميعاً”.



ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).