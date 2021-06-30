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تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1360جولة رقابية على المنشآت التجارية

تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1360جولة رقابية على المنشآت التجارية
http://almnatiq.net/?p=999152
المناطق - واس:

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر يونيو ، 1360 جولة رقابية وباشرت 330 بلاغًا.

وأوضح مدير الفرع أحمد الفايز، أن الجولات شملت المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، وجميع منافذ البيع؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقّق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك, داعيًا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على “الإنترنت”.

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