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صحة حائل تبدأ تطعيم الفئات العمرية من 12- 18 عاماً
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=999154
المناطق - واس:

بدأت صحة منطقة حائل تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من (12 – 18) عاماً بالتاريخ الميلادي، من خلال مراكز لقاحات تجمع حائل الصحي المتاحة بالمنطقة.

وأكدت صحة حائل أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للجهود المبذولة في التوسع في التطعيم باللقاح ، داعية المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق ” صحتي ” لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم ، مشددة على ضرورة الاتزام بالتدابير الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

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