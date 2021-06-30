صحة حائل تبدأ تطعيم الفئات العمرية من 12- 18 عاماً

المناطق - واس:

بدأت صحة منطقة حائل تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من (12 – 18) عاماً بالتاريخ الميلادي، من خلال مراكز لقاحات تجمع حائل الصحي المتاحة بالمنطقة.



وأكدت صحة حائل أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للجهود المبذولة في التوسع في التطعيم باللقاح ، داعية المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق ” صحتي ” لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم ، مشددة على ضرورة الاتزام بالتدابير الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .