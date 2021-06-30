احدث الأخبار

القبض على (200) مصاب بـ “كورونا” خالفوا التعليمات في الشرقية
أبرز المواد
 وزير الصحة يؤكد استعداد المملكة بأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج لقاح كورونا
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: ضبط 37 ألف عبوة مستحضرات دوائية وتجميلية في خميس مشيط
أبرز المواد
 صحة حائل تبدأ تطعيم الفئات العمرية من 12- 18 عاماً
أبرز المواد
 تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1360جولة رقابية على المنشآت التجارية
أبرز المواد
 “المركزي” يصدر ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء
أبرز المواد
 “الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 11 مليار ريال
أبرز المواد
 ” الصحة”: لقاحات كورونا آمنة وفعّالة في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تغلق 26 منشأة مخالفة في النعيرية
أبرز المواد
 “الصحة” تسجل 15 وفاة و1486 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 أمير حائل يرعى حفل تكريم الداعمين للجنة رعاية السجناء في حملة “نتراحم معهم”
أبرز المواد
القبض على (200) مصاب بـ “كورونا” خالفوا التعليمات في الشرقية

القبض على (200) مصاب بـ “كورونا” خالفوا التعليمات في الشرقية

أبرز المواد
وزير الصحة يؤكد استعداد المملكة بأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج لقاح كورونا

وزير الصحة يؤكد استعداد المملكة بأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج لقاح كورونا

أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

أبرز المواد
“الغذاء والدواء”: ضبط 37 ألف عبوة مستحضرات دوائية وتجميلية في خميس مشيط

“الغذاء والدواء”: ضبط 37 ألف عبوة مستحضرات دوائية وتجميلية في خميس مشيط

أبرز المواد

القبض على (200) مصاب بـ “كورونا” خالفوا التعليمات في الشرقية

القبض على (200) مصاب بـ “كورونا” خالفوا التعليمات في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=999159
المناطق - واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، أنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (200) شخص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

روابط ذات صلة

وزير الصحة يؤكد استعداد المملكة بأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج لقاح كورونا

وزير الصحة يؤكد استعداد المملكة بأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج لقاح كورونا
الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة
“الغذاء والدواء”: ضبط 37 ألف عبوة مستحضرات دوائية وتجميلية في خميس مشيط

“الغذاء والدواء”: ضبط 37 ألف عبوة مستحضرات دوائية وتجميلية في خميس مشيط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*