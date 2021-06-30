الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

المناطق - مكة المكرمة:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة في الإمارة بجدة ، اجتماعاً لاستعراض أهداف مبادرة ( اخضر مكة) ، تم خلاله مناقشة آليات التوسع في المسطحات الخضراء بالمنطقة.



وشهد سموه توقيع اتفاقيتي تفاهم بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ، وجامعة الملك عبدالعزيز ، ومثلها مركز “المبدعون للدراسات والاستشارات”، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ضمن مبادرة ( اخضر مكة).

وتأتي هاتان الاتفاقيتان اللتان وقعهما عن الهيئة رئيسها التنفيذي المهندس أحمد العارضي، وعن الجامعة معالي رئيسها جامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ومدير المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي الدكتور خالد العبدالقادر، بهدف المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030م وبرنامج المملكة الخضراء، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة وتنميته ، وتطوير المتنزهات الوطنية بالاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية المتاحة ، والحد من التصحر وانجراف التربة وزحف الرمال والمساهمة في التكيف مع التغير المناخي.



وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التعاون في جوانب تطوير واستثمار المتنزهات الوطنية، وتعزز زيادة المساحة الخضراء بمنطقة مكة المكرمة وتقديم الدراسات الاستشارات الفنية والتوجيه ، حيث سيتم الاعتماد عليها في دائرة اتخاذ القرارات التنفيذية والتشغيلية لتحقيق مستهدفات تنمية الغطاء النباتي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، مع مراعاة الاعتبارات البيئية وتوفير مصادر المياه ودراسات التربة والأودية.