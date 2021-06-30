الاتحاد الأوروبي يضيف المملكة إلى قائمة الدول التي يمكن القدوم منها بأمان

المناطق - الرياض:

اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) على إضافة 11 دولة لقائمة الدول التي ستسمح بالقدوم منها لأسباب غير ضرورية.

ووافق سفراء الدول الـ27 في اجتماعهم على إضافة 3 دول عربية، هي المملكة والأردن وقطر، إلى جانب 8 أخرى، على أن يسري القرار في الأيام المقبلة.

ولم تضم القائمة بريطانيا، عضو الاتحاد السابق بعدما ظهرت فيها سلالة دلتا المتحورة التي تسببت في زيادة كبيرة في الإصابات بكورونا.

ولا يزال بإمكان كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي طلب اختبار كورونا سلبي أو إخضاع القادمين إليها لحجر صحي.