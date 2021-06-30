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أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر

أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر
http://almnatiq.net/?p=999179
المناطق - واس:

تسلم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أوراق اعتماد صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.

ورحب سمو أمير دولة قطر بسمو السفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، كما حمله تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

بدوره نقل سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وتطويرها في المجالات كافة.

وقد أجريت لسمو السفير المراسم المعتادة، حضرها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعدداً من المسؤولين.

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