أمانة العاصمة المقدسة تُغلق محطة وقود مخالفة بالشرائع

المناطق - واس:

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة اليوم، محطة وقود مخالفة ضمن نطاق بلدية الشرائع الفرعية لمخالفة اللوائح التنظيمية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخاصة بالإشتراطات الفنية لمحطات الوقود ومراكز الخدمات.



وشددت الأمانة على ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات ومراعاة الاشتراطات في تصاميم المحطات ومرافقها الخدمية مؤكدةً أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى مشكلة للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها من أجل ضمان سلامتها والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في اللوائح البلدية.



من جهةٍ أخرى واصلت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة صيانة ونظافة الحدائق العامة بمكة المكرمة وإعادة تأهيلها.



وشملت الأعمال تأهيل حديقة النورية وزراعة 1500متر مربع من النجيل الأخضر الطبيعي، إضافةً إلى تشكيل 40 شجيرة في حديقة الرحاب في حي البحيرات وري المزروعات في حديقة مسجد التنعيم وساحة رقم 5 بحي الشرائع وممشى حي العمرة.