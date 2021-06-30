أمير الشرقية يطلع على طرق المنطقة والمشاريع المستقبلية

المناطق - الشرقية:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على أهمية صيانة الطرق بشكل دوري لتكون صالحة للاستخدام وفق أفضل المعايير والمواصفات مع مراعاة الكثافة المرورية عند إنشائها بالإضافة للصيانة الدورية من قبل الجهات المختصة للمحافظة على هذه الطرق سليمة .. والتأكد من حمولات الشاحنات على الطرق السريعة والتزامها ضمن الحد المسموح به الذي لا يؤثر سلباً على جودة الطريق، مشيداً سموه بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تعد أحد اهم المحاور الرئيسية لرؤية 2030 والتي من المتوقع أن تسهم في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء على العرض الذي قدمته الجهات المسئولة عن طرق المنطقة وفق اختصاصاتها وتتمثل في أمانة المنطقة الشرقية والمديرية العامة للطرق وأمانة الأحساء وأمانة حفر الباطن.

وفي بداية اللقاء قدم معالي المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية عرضاً عن الطرق الواقعة في حدود أمانة المنطقة الشرقية للأعوام من (2019-2020) والتي تشمل (16) بلدية في محافظات ومراكز المنطقة بطول إجمالي بلغ (1.744.187 م.ط) حيث بلغت قيمة المشاريع التي تم إنجازها (223.596.841) ريال.

وقدم المهندس أحمد الغامدي مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية عرضاً عن مشاريع طرق المنطقة التي ينفذها الفرع ومنها ترسية (10) مشاريع صيانة جذرية بداية من عام 2021م بمبلغ إجمالي 478 مليون ريال لإصلاح عدد من الطرق بطول (425) كلم وتأتي ضمن سلسلة من المشاريع لرفع مستوى السلامة على الطرق.

كما قدم أمين محافظة الأحساء المهندس عصام الملا عرضاً عن مشاريع الطرق بأمانة الأحساء “المرحلة الأولى” بلغت (28) مشروعاً بقيمة إجمالية (300.397.000) ريال.

وقدم أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف العتيبي عرضاً عن مشاريع الطرق بالمحافظة والتي بلغت (19) مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت (328.362.000) ريال بطول إجمالي بلغ (128.000 م.ط).