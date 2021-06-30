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أمير القصيم يستقبل مدير عام فرع هيئة العقارات المعين بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل مدير عام فرع هيئة العقارات المعين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=999208
المناطق - القصيم:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم، المهندس محمد بن عبدالله السلطان وذلك بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة.

وفي بداية الاستقبال هنأ سموه السلطان بهذه الثقة، متمنياً له التوفيق والعاملين معه في الفرع لخدمة المنطقة وأهلها.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية وجود فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة وذلك في حماية وزيادة كفاءة وتطوير إنتاجية ورفع جودة عقارات الدولة ووضع مواصفات ومقاييس موحدة لإدارة المرافق الحكومية بالمنطقة وفق أفضل السبل لتحقيق التطلعات التنموية المستدامة التي تعزز منظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030م.

وأعرب السلطان عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته التي دائما تصب في مصلحة المواطن بمنطقة القصيم.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان.  

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