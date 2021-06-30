“كفى” تثقف الزوار وتستذكر أبطال الوطن في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

المناطق - مكة المكرمة:

دشنت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بفرع القنفذة بالشراكة مع إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة، حزمة من الفعاليات التوعوية تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.



وشهد معرض مكافحة المخدرات الذي انطلق تحت شعار ( شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح) اقبالاً كبيراً من العائلات وتفاعل من كافة الفئات العمرية للبرنامج حيث أقيم بمدينة الترفيه المغلقة فن تايم ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، واشتمل على عدة أركان لتغطية جوانب التوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية على الفرد والمجتمع، كما جرى توزيع البروشورات والكتيبات التوعوية والورود على زوار المعرض بالإضافة إلى مرسم الطفل وسحوبات للحضور.



وفي ختام الفعاليات قدّم مدير جمعية كفى فرع القنفذة الأستاذ حمزة الحليسي شكره لمدير إدارة مكافحة المخدرات الرائد على جمعان الزهراني والجهات المشاركة، ولمؤسسة علي الثنيان وإخوانه الخيرية على دعمها ورعايتها للبرنامج ، فيما بيّن أن هذا اليوم يذكرنا بأبطال الوطن وتضحياتهم لبتر يد كل خائن أو متربص بالوطن وشبابه.



يذكر أن جمعية كفى وإدارة مكافحة المخدرات بالقنفذة تبذلان جهوداً حثيثة من خلال البرامج والفعاليات المستمرة التي تنفذ على مدار العام لتوعية كافة أفراد المجتمع بأضرار المخدرات.