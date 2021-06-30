غرفة حفرالباطن تنظم ورشة عمل “التعريف بخدمات دعم التجارة الإلكترونية”

المناطق - حفر الباطن:

نظمت غرفة حفرالباطن بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021م، ورشة عمل عن بُعد بعنوان ” التعريف بخدمات دعم التجارة الإلكترونية وطرق الاستفادة منها “، قدمها الأستاذ سعود بن حسين أخصائي أول تجارة إلكترونية بالهيئة.



وعرفت الورشة بخدمات دعم التجارة الإلكترونية وطرق الاستفادة منها، وكيفية مساعدة التجارة الإلكترونية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر تنافسية، وفوائد التجارة الإلكترونية للمنشآت مع استعراض حجم سوق التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية أهم مميزاتها لجذب سوق التجارة الإلكترونية العالمية.



وأشار الحسين إلى اهتمام المملكة بالتجارة الإلكترونية التي تعول عليها لتحقيق تطوير قطاع التجزئة كهدف استراتيجي ضمن رؤيتها الطموحة 2030، موضحا أن التحول إلى السوق الإلكترونية الافتراضية له أثر إيجابي مهم، مع توجه شرائح واسعة من المستهلكين نحو التعاملات الإلكترونية خلال جائحة كورونا.



وبدوره أوضح أمين عام الغرفة الأستاذ أنور الشامي أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود الغرفة لدعم الشباب ومساعدتهم في إطلاق مشاريعهم الناشئة، والإسهام في التعريف بخدمات دعم التجارة الإلكترونية وطرق الاستفادة منها بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030 وتمكين رواد الأعمال ورفع نسبة مساهمة المشاريع المتوسطة والصغيرة في الناتج المحلي.