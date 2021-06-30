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أمين الجوف يناقش تذليل معوقات المشروعات البلدية بطبرجل وإيصال الخدمات للقرى

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أمين الجوف يناقش تذليل معوقات المشروعات البلدية بطبرجل وإيصال الخدمات للقرى

أمين الجوف يناقش تذليل معوقات المشروعات البلدية بطبرجل وإيصال الخدمات للقرى
http://almnatiq.net/?p=999257
المناطق_واس

بحث أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان خلال لقائه اليوم، رئيس المجلس البلدي في طبرجل عبدالكريم الشراري، وعددًا من أعضاء المجلس، إيصال الخدمات البلدية إلى القرى والهجر وتذليل معوقات المشروعات.
وناقش خلال اللقاء تلبية احتياجات الأهالي من المشروعات، كما استعرضت الحلول لمعوقات الخدمات والمشروعات البلدية في نطاق طبرجل.
وأكد المهندس الشرعان حرص الأمانة على تفعيل قنوات التواصل والشراكة مع المجالس البلدية، في إطار التعاون البناء لخدمة الأهالي والارتقاء بالأداء، مؤكدًا سعي الأمانة لإيصال الخدمات إلى المستفيدين في مختلف المدن والقرى، وفق الخطط والميزانيات المعتمدة.
ولفت أمين المنطقة إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، لتنفيذ المشروعات وإيصال الخدمات وتذليل جميع المعوقات لخدمة المواطنين.

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