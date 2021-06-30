مجلس إدارة غرفة الأحساء يُشكّل لجان خاصة لمواكبة التوجهات التنموية الوطنية

المناطق - الأحساء:

اعتمد مجلس إدارة غرفة الأحساء خلال اجتماعه الثاني برئاسة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الموسى رئيس المجلس مؤخرًا تَشْكِيل أربعة لجان خاصة به لمواكبة ودعم التوجهات الوطنية والتنمية المحلية وفقًا لمُستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيزًا لمسيرة الغرفة الناجحة.

وجاء تسمية وتَشْكِيل اللجان على النحو التالي: اللجنة التنفيذية برئاسة الأستاذ عبدالعزيز الموسى رئيس المجلس، ولجنة تنمية الاستثمار في الأحساء برئاسة صالح بن محمد الملحم عضو المجلس، ولجنة المسئولية الاجتماعية برئاسة محمد بن إبراهيم الجبر عضو المجلس، ولجنة تمكين المرأة برئاسة إيـمان بنت ناصر الزرعة عضو المجلس.

وخلال الاجتماع الذي جرى بمقر الغرفة وسط مشاركة فاعلة، أكد أعضاء المجلس توافق الرؤى على استمرار برامج الخطة الاستراتيجية الطموحة للغرفة تحقيقًا لرسالتها وأدوارها في توفير بيئة عمل مُحفزّة تُسهم في تنمية وتطوير قطاع الأعمال بالأحساء وتؤكد على ما تضطلع به من أدوار تنموية واجتماعية متميّزة.

وأكد المجلس على أهمية التعاون والتفاعل مع أطروحات ومبادرات وقضايا شباب وشابات الأعمال بالأحساء وتعزيز انخراطهم وتمكينهم في مجالات الأعمال والمشاريع الناشئة والابتكار وتذليل العقبات التي تواجههم، منوهًا بضرورة تنمية وتعزيز علاقة الغرفة بمنتسبيها وزيادة وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين فيما يحقق أهداف تنمية وتطوير الأحساء.