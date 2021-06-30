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رئيس جامعة القصيم يدشن معرض “طريقي إلى الجامعة” الافتراضي

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رئيس جامعة القصيم يدشن معرض “طريقي إلى الجامعة” الافتراضي

رئيس جامعة القصيم يدشن معرض “طريقي إلى الجامعة” الافتراضي
http://almnatiq.net/?p=999272
المناطق - القصيم:

دشن معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم، أمس الثلاثاء الموافق ١٩/ ١١ / ١٤٤٢هـ،  معرض القبول الافتراضي الذي يقام تحت شعار (طريقي إلى الجامعة)، ويستمر لمدة شهر لتعريف الطلاب والطالبات المقبلين على الحياة الجامعية بآلية القبول بها.

وأشار الداود خلال التدشين إلى أهمية هذا المعرض في إطلاع طلاب وطالبات المرحلة الثانوية على متطلبات المرحلة الجامعية التي تعتبر جديدة بالنسبة لهم، وتعريفهم بكل ما يهمهم في عملية القبول في الجامعة وكذلك ما يساعدهم في اختيار التخصص المناسب لهم.

ومن جهته، أوضح سعادة عميد القبول والتسجيل الدكتور فهد بن سليمان الأحمد، أن المعرض يضم عددًا من الأركان المتميزة لكليات الجامعة والعمادات المساندة، والإدارات، حيث يستطيع الزائر التجول داخل المعرض والاطلاع على كل ما يتعلق بآلية وشروط القبول وآلية التخصيص في السنة التحضيرية، مشيرًا إلى أن المعرض يقام بشكل تفاعلي في أيامه الثلاثة الأولى من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، وبداية من اليوم الرابع فسيكون المعرض متاحًا للاطلاع والتصفح.

وأضاف “الأحمد” أن المعرض يتيح إمكانية الاستماع لعدد من المحاضرات المسجلة من خلال منصة المسرح التي يستطيع الزائر  الدخول إليها بكل سهولة، مبينًا أنه بإمكان الزائر السؤال بشكل تفاعلي من خلال غرف المحادثة العامة أو الغرف الخاصة لكل كلية، مشيرًا إلى أن عدد زوار المعرض قد بلغ في الساعة الأولى من انطلاقه قرابة ١٢٠٠ زائر.

وقدم “الأحمد” بهذه المناسبة شكره وتقديره  لمعالي رئيس الجامعة على دعمه ومساندته للعمادة في كل ما يخدم طلاب وطالبات الجامعة، وكذلك وجه سعادته الشكر لزملائه في العمادة وعلى رأسهم سعادة وكيل العمادة للقبول والمشرف العام على المعرض الدكتور عادل بن عبد الله السعوي والفريق العامل في المعرض، وجميع الجهات المشاركة على تفانيهم في الإعداد والترتيب وتقديم كل ما من شأنه خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات في هذا ظل الوطن المعطاء.

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