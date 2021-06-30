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“صحة الرياض” تحذر من خطورة الاجهاد الحراري

“صحة الرياض” تحذر من خطورة الاجهاد الحراري
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=999278
المناطق - الرياض:

حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من خطورة الإجهاد الحراري على الأشخاص الذي يعملون أو يتعرضون لأشعة الشمس خاصة خلال الأيام المقبلة التي تشهد ارتفاعا على درجات الحرارة.

وأوضحت “صحة الرياض” أن الإجهاد الحراري يحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بصورة بالغة؛ بسبب الطقس الحار ويشعر المصاب وقتها بالتعب، الضعف، الدوار، الصداع، زيادة في نبضات القلب. وقد يعاني جفافًا، ونقصًا في كمية البول.

وأضافت بأن أعراض الاجهاد الحراري تتمثل تعرق كثيف، برودة، وشحوب بلون الجلد، مشيرة إلى أن الاسعافات الأولية التي يجب اتباعها في حالة الاصابة بالإجهاد الحراري هي: تحريك المصاب إلى مكان بارد، تخفيف الملابس من على جسمه، وضع كمادات باردة على الرقبة، أو الإبط، رش الجسم بالماء.

وشددت “صحة الرياض” أنه يجب سرعة التدخل الطبي في حالة القيء، وسوء الأعراض إضافة إلى استمرار الأعراض لأكثر من ساعة.

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