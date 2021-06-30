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أمانة الشرقية تضبط 120 مخالفة في الأسواق أمس الثلاثاء

أمانة الشرقية تضبط 120 مخالفة في الأسواق أمس الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=999281
المناطق - الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الثلاثاء، 1644 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 8 منشآت مخالفة، وضبط 120 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 19 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة “ممتثل” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

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