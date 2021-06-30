تقني عسير يشارك في مبادرة حسن الوفادة

المناطق - عسير:

تشارك الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير ضمن مبادرة حسن الوفادة والتي تأتي ضمن المبادرات التي تبنتها إنارة منطقة عسير وذلك من خلال مشاركة عدد من المتدربات من الكليات التقنية للبنات بالمنطقة في استقبال ضيوف وزاور المنطقة بصالة القدوم بمطار أبها الدولي.



وأوضح مدير عام تقني عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي أن المبادرة تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بمنطقة عسير.



مبينا أن هذه الفعالية تأتي ضمن مناشط تقني عسير لتفعيل مبادرة «حسن الوفادة» التي وجه بتنفيذها سمو أمير منطقة عسير، لتقديم رسالة وطنية وأخلاقية في المحافظة عن قيم الوطن والذوق العام.



مؤكد أن هذه المبادرة تجسد اهتمام سموه الكريم بالمنطقة ومافيها من إمكانات هائلة تجعلها في مقدمة مناطق المملكة استقطابًا للسائحين، والتي يهدف من خلالها إلى وضع منطقة عسير في مصاف المناطق السياحية المتميزة، ليس على المستوى الداخلي فحسب، وإنما على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي، حيث تزخر المنطقة بالمقومات الرئيسية التي تؤهلها لذلك.