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السفير خياط يقدم أوراق اعتماده للرئيس الروماني

السفير خياط يقدم أوراق اعتماده للرئيس الروماني
http://almnatiq.net/?p=999292
المناطق_واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط، اليوم، أوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية الرومانية كلاوس يوهانيس.
ونقل السفير خياط خلال استقبال فخامته له، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية وللشعب الروماني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه أعرب الرئيس الروماني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مشيداً بالعلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات, كما عبر عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير خياط في أداء عمله.

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