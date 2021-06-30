مدير جوازات الجوف يجتمع مع مدير الخطوط السعودية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية

المناطق - الجوف:

تفعيلاً للتوجيهات الكريمة القاضيه بالحد من تكدس الموقوفين بدور التوقيف ،من خلال قيام الخطوط الجويه العربيه السعوديه بنقلهم وإبعادهم إلى بلدانهم ،مع تفعيل التعاقد مع شركات الطيران الأخرى إذا دعت الحاجة.

اجتمع مدير جوازات منطقة الجوف العميد خالد العشيوان بمكتبه أمس، بمدير الخطوط السعودية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية أنس الغامدي، وبحضور مدير الإدارة العامة للعمليات بجوازات المنطقة العميد عبدالمنعم الحيزان ،ومدير إدارة وافدين الجوف المقدم مطرب الرويلي ،ومدير مطار الجوف المكلف النقيب فهد الشمري، بحضور المتحدث الرسمي لجوازات الجوف النقيب مهندس زياد الطالب.

وتم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المشتركة ذات الأهتمام ،والعمل على إمكانية ترحيل وإبعاد الوافدين الموقفين من مطار الجوف،وذلك إنفاذاً للتوجيهات لتسهيل الإجراءات وإختصاراً للوقت والجهد.

كما جرى استعراض ومناقشة آلية العمل وتعزيز التعاون بين الإدارات ذات العلاقة، لتسهيل وتسريع وتيرة العمل بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالموقفين وفق ما تنص عليه الأنظمه والتعليمات المنظمة لذلك.

وفي نهاية اللقاء قدم العميد العشيوان شكره وإمتنانه للجميع ،على حرصهم وتعاونهم المثمر مع إدارة جوازات المنطقة فيما يخدم الصالح العام.