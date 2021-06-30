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شرطة منطقة مكة المكرمة تلقي القبض على مواطن ومقيم ارتكبا (8) جرائم تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل

شرطة منطقة مكة المكرمة تلقي القبض على مواطن ومقيم ارتكبا (8) جرائم تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل

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شرطة منطقة مكة المكرمة تلقي القبض على مواطن ومقيم ارتكبا (8) جرائم تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل

شرطة منطقة مكة المكرمة تلقي القبض على مواطن ومقيم ارتكبا (8) جرائم تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل
http://almnatiq.net/?p=999321
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات المختصة بالمنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (8) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل، وذلك بكسر أقفال الأبواب الخارجية، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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