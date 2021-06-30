“جسفت الرياض” تطلق المعرض السنوي للفنانين التشكيليين “أكنان”

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أطلقت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) – فرع الرياض، مساء اليوم, المعرض السنوي للفنانين التشكيليين (أكنان)، بحضور عضو هيئة التدريس بقسم التربية الفنية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن عبدالرحمن النملة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد وذلك في مقر الجمعية بالرياض.

وأوضحت مدير فرع جسفت الرياض مها بنت صالح الصويان، أن المعرض يتضمن مشاركة ما يقارب (60) عملًا فنيًا ثنائيًا وثلاثي الأبعاد، يغلب عليها تنوع الأساليب الفنية، واختلاف مدراس الفن التشكيلي، وذلك بهدف تحسين الذائقة البصرية وتنمية الذوق العام لدى الجمهور، ويهدف المعرض إلى التعريف بالمبدعين من السعوديين والمقيمين وزيادة التواصل بينهم وبين المختصين، مشيرة إلى أن المعرض يستمر لمدة أربعة أيام ويصاحبه عدد من الفعاليات الفنية المتنوعة.

وأكدت الصويان أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض الفنية التي أقامتها الجمعية، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في دعم الفنان التشكيلي السعودي وتقديره واحترام تاريخه الفني، والحرص على حفظ حقوق الفنان الفكرية والفنية والمادية، وإصدار شهادة للعمل الفني، وتنظيم عملية الاقتناء والتسويق، ودعم سوق الفن المحلي، والوصول به للمستوى المأمول الذي يحقق شيئًا من تطلعات الرؤية.