احدث الأخبار

المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقصيم تختتم فعاليات المعرض التوعوي ببريدة
أبرز المواد
 وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في اجتماعات وزراء الخارجية ووزراء التنمية ضمن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين
أبرز المواد
 التعليم تعلن الجدول الزمني لإعلان نتائج إجراءات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات
أبرز المواد
 وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق مبادرة لتوظيف 1400 مسؤول سعودي في المحاجر والكسارات
أبرز المواد
 “جسفت الرياض” تطلق المعرض السنوي للفنانين التشكيليين “أكنان”
أبرز المواد
 شرطة منطقة مكة المكرمة تلقي القبض على مواطن ومقيم ارتكبا (8) جرائم تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل
أبرز المواد
 الجزائر تسجل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 السفير المعلمي يرأس الجلسة الرابعة في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لرؤساء أجهزة ‏مكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 مدير جوازات الجوف يجتمع مع مدير الخطوط السعودية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية
أبرز المواد
 السدحان يزور برامج “موهبة 2021” بجامعة المؤسس
أبرز المواد
 السفير خياط يقدم أوراق اعتماده للرئيس الروماني
أبرز المواد
 المملكة المتحدة تسجّل 26,068 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقصيم تختتم فعاليات المعرض التوعوي ببريدة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقصيم تختتم فعاليات المعرض التوعوي ببريدة

أبرز المواد
وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في اجتماعات وزراء الخارجية ووزراء التنمية ضمن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين

وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في اجتماعات وزراء الخارجية ووزراء التنمية ضمن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين

أبرز المواد
التعليم تعلن الجدول الزمني لإعلان نتائج إجراءات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات

التعليم تعلن الجدول الزمني لإعلان نتائج إجراءات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات

أبرز المواد
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق مبادرة لتوظيف 1400 مسؤول سعودي في المحاجر والكسارات

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق مبادرة لتوظيف 1400 مسؤول سعودي في المحاجر والكسارات

أبرز المواد

المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقصيم تختتم فعاليات المعرض التوعوي ببريدة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقصيم تختتم فعاليات المعرض التوعوي ببريدة
http://almnatiq.net/?p=999336
المناطق_واس

اختتمت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القصيم، مساء اليوم، المعرض التوعوي الذي أُقيم بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار “شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح” واستمر 4 أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمتطوعين بمنطقة القصيم.
وهدف المعرض، الذي أُقيم بمجمع العثيم مول ببريدة، للتوعية بأضرار المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع ، و الإسهام في مكافحة المخدرات والحد من انتشارها و أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض الهادفة .

روابط ذات صلة

وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في اجتماعات وزراء الخارجية ووزراء التنمية ضمن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين

وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في اجتماعات وزراء الخارجية ووزراء التنمية ضمن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين
التعليم تعلن الجدول الزمني لإعلان نتائج إجراءات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات

التعليم تعلن الجدول الزمني لإعلان نتائج إجراءات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق مبادرة لتوظيف 1400 مسؤول سعودي في المحاجر والكسارات

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق مبادرة لتوظيف 1400 مسؤول سعودي في المحاجر والكسارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*