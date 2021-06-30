المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقصيم تختتم فعاليات المعرض التوعوي ببريدة

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اختتمت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القصيم، مساء اليوم، المعرض التوعوي الذي أُقيم بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار “شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح” واستمر 4 أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمتطوعين بمنطقة القصيم.

وهدف المعرض، الذي أُقيم بمجمع العثيم مول ببريدة، للتوعية بأضرار المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع ، و الإسهام في مكافحة المخدرات والحد من انتشارها و أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض الهادفة .