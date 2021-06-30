اختتمت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القصيم، مساء اليوم، المعرض التوعوي الذي أُقيم بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار “شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح” واستمر 4 أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمتطوعين بمنطقة القصيم.
وهدف المعرض، الذي أُقيم بمجمع العثيم مول ببريدة، للتوعية بأضرار المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع ، و الإسهام في مكافحة المخدرات والحد من انتشارها و أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض الهادفة .
المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقصيم تختتم فعاليات المعرض التوعوي ببريدة
اختتمت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القصيم، مساء اليوم، المعرض التوعوي الذي أُقيم بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار “شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح” واستمر 4 أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمتطوعين بمنطقة القصيم.
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