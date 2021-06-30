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أمير الحدود الشمالية يشكر الموارد البشرية بالمنطقة على تحقيق المركز الأول كأقل معدل نسبة بطالة في المملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي

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أمير الحدود الشمالية يشكر الموارد البشرية بالمنطقة على تحقيق المركز الأول كأقل معدل نسبة بطالة في المملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي

أمير الحدود الشمالية يشكر الموارد البشرية بالمنطقة على تحقيق المركز الأول كأقل معدل نسبة بطالة في المملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي
http://almnatiq.net/?p=999339
المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجَّه بالمنطقة اهتمام القيادة بتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية ورفع إنتاجيتها وقدراتها التنافسية للوصول إلى النسبة المعيارية في مؤشر البطالة.
وعدّ برنامج التوطين ضمن الإستراتيجيات والأولويات الوطنية لتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود والتكاتف لخدمتهم من خلال برنامج التوطين ومتابعة الأنشطة المستهدفة وتوفير فرص العمل والرفع بتقارير دورية عن ذلك.
وثمن سموه في تصريح بمناسبة إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حصول منطقة الحدود الشمالية على المركز الأول كأقل معدل نسبة بطالة للسعوديين بين مناطق المملكة بواقع 8,4 % مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي البالغة 13,1 % للعاملين في اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجَّه بالمنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا التقدم، متطلعًا لبذل المزيد لتحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020.

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