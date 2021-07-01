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بلدية وسط الدمام تضبط أكثر من 19 طن من الفواكه الفاسدة قبل توزيعها في الأسواق

بلدية وسط الدمام تضبط أكثر من 19 طن من الفواكه الفاسدة قبل توزيعها في الأسواق

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بلدية وسط الدمام تضبط أكثر من 19 طن من الفواكه الفاسدة قبل توزيعها في الأسواق

بلدية وسط الدمام تضبط أكثر من 19 طن من الفواكه الفاسدة قبل توزيعها في الأسواق
http://almnatiq.net/?p=999378
المناطق_الدمام

ضبطت بلدية وسط الدمام، أمس الثلاثاء 19 طن من الفواكه الفاسدة في إحدى الثلاجات المبردة المخصصة لحفظ السلع الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله الشمري بأن البلدية تكثف جولاتها الرقابية على المستودعات الغذائية للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة المنتجات والسلع الغذائية، مشيرا الى أن الجولات أسفرت عن رصد ثلاجة مبردة وضبط 19 طن و600 كلجم، من الفواكه الفاسدة كانت معدة للبيع في الأسواق.

مشيرًا بأنه بعد الوقوف عليها ومعاينتها من قبل المختصين، حيث تم إتلاف كامل الكمية المضبوطة من الفاكهة الفاسدة والغير صالحة للاستخدام والتي تشكل خطرًا على الصحة العامة.

ودعا الشمري جميع المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بالصحة العامة عبر مركز البلاغات 940.

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